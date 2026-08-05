Tränen-Drama um ehemalige Nummer vier der Welt

„Verletzung lässt ihn einfach nicht in Ruhe“

„Diese Tränen deuten darauf hin, dass er immer noch unter den Schmerzen seiner Armverletzung leidet, die ihn einfach nicht in Ruhe lässt“, meint zumindest die „Daily Mail“. Bleibt nur zu hoffen, dass der Brite schon bald wieder schmerzfrei seiner großen Leidenschaft nachgehen kann ...