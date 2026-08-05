Hadid und Cooper: Das sind doch Eheringe, oder?

Wer einen klassischen Ehering am linken Ringfinger trägt, sendet normalerweise eine eindeutige Botschaft. Genau das tun Bradley Cooper und Gigi Hadid auf den neuen Paris-Fotos. Eine Bestätigung ihrer möglichen Hochzeit gibt es zwar weiterhin nicht – doch die Bilder sprechen für sich. (Bild: PPS/www.PPS.at)