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18 Karat & Diamanten

Hadid und Cooper: Das sind doch Eheringe, oder?

Society International
05.08.2026 09:16
Offiziell schweigt das Paar zwar weiter. Doch die neuen Fotos von Bradley Cooper und Gigi Hadid ...
Offiziell schweigt das Paar zwar weiter. Doch die neuen Fotos von Bradley Cooper und Gigi Hadid dürften die Gerüchte über eine heimliche Hochzeit endgültig auf ein neues Level heben.(Bild: PPS/www.PPS.at)
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Von krone.at

Bradley Cooper (51) und Gigi Hadid (31) haben es nicht bestätigt. Die Ringe, die sie beim verliebten Spaziergang durch die französische Hauptstadt tragen, zeigen es jedoch deutlich! Der Hollywood-Star und das Supermodel haben geheiratet. 

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Wie das US-Magazin „People“ berichtet, stammen beide Ringe vom französischen Luxusjuwelier Boucheron – und werden offiziell als Eheringe geführt.

18 Karat und 33 Diamanten
Hadid trägt den „Quatre Radiant Edition Wedding Band“. Das Modell aus 18-karätigem Gelb- und Weißgold ist mit 33 Diamanten besetzt und kostet umgerechnet rund 5500 Euro (6450 US-Dollar).

Cooper setzt dagegen auf schlichte Eleganz. Sein „Godron Pink Gold Wedding Band“ besteht aus poliertem 18-karätigem Roségold und kostet rund 1800 Euro (2120 US-Dollar).

Hadid trägt den „Quatre Radiant Edition“-Ehering, während Cooper sich für den schlichteren ...
Hadid trägt den „Quatre Radiant Edition“-Ehering, während Cooper sich für den schlichteren „Godron Pink Gold“-Ring entschieden hat.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Jede Menge Fragen ohne Antworten
Bradley Cooper und Gigi Hadid schweigen eisern zu den Gerüchten – und genau das befeuert die Spekulationen. Wenn die beiden tatsächlich längst geheiratet haben, stellen sich plötzlich jede Menge Fragen: Wo haben sie sich das Jawort gegeben?

Wer einen klassischen Ehering am linken Ringfinger trägt, sendet normalerweise eine eindeutige ...
Wer einen klassischen Ehering am linken Ringfinger trägt, sendet normalerweise eine eindeutige Botschaft. Genau das tun Bradley Cooper und Gigi Hadid auf den neuen Paris-Fotos. Eine Bestätigung ihrer möglichen Hochzeit gibt es zwar weiterhin nicht – doch die Bilder sprechen für sich.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Wann könnte die Trauung stattgefunden haben? Waren sie womöglich schon als Ehepaar bei der Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce? Und wer durfte den geheimen Moment miterleben – nur die engsten Familienmitglieder und ihre Kinder oder doch ein kleiner Kreis prominenter Freunde?

Seit 2023 ein Paar
Erstmals wurden Bradley Cooper und Gigi Hadid im Oktober 2023 gemeinsam in New York gesichtet. Aus dem zunächst lockeren Kennenlernen entwickelte sich eine feste Beziehung. Mittlerweile zeigen sich die beiden regelmäßig zusammen – zuletzt eben auch bei der glamourösen Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce Anfang Juli.

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Zwei Ringe, viele Spekulationen
Eines ist jedenfalls auffällig: Beide tragen ausgerechnet klassische Eheringe am linken Ringfinger – und das auf den neuen Paris-Fotos gut sichtbar. Ob Bradley Cooper und Gigi Hadid damit ihre Liebe ganz bewusst nach außen tragen oder eine heimliche Hochzeit verraten haben, bleibt ihr bislang bestgehütetes Geheimnis.

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