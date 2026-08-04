4,933.33 euros debited
Blind Patron Ripped Off at a Balkan Grill House in Vienna
Authorities have had their sights set on a Balkan grill restaurant in Brigittenau for some time—partly because of incidents like this: A blind man who paid by ATM was cheated out of nearly 5,000 euros. With each passing day, more allegations are being leveled against the operators, who are getting caught up in contradictions when speaking to the “Krone.”
Although Mr. P. is still very independent despite suffering from many illnesses, he needs help with certain things because he is blind. For example, he needs assistance checking his bank statements—and it is precisely because of his visual impairment that he relies on ATM payments. This proved to be his undoing at a Balkan grill restaurant in his neighborhood: He discovered that he had been charged up to 2,000 euros for a single meal there. And not just once.
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