Larimar bietet viel Ruhe am Puls der Zeit

Komplexe Themen aus Technik, Forschung, Natur und Geschichte stehen bei spannenden Formaten deutscher Fernsehsender auf dem Programm. Was seit 1996 ursprünglich als Magazin über die Bildschirme geflimmert ist, macht sich heute mit dem Titel „Welt der Wunder“ als eigener, erfolgreicher TV-Sender einen Namen. Das Redaktionsteam richtete nun sein ganzes Interesse auf das Südburgenland, die große Ehre wurde dem Wellness- und Gesundheitshotel Larimar in Stegersbach zuteil. Eine umsichtige Kameracrew stattete dem Vorzeigebetrieb einen Besuch ab und blickte bei den Dreharbeiten hinter die Kulissen.