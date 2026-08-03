Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Welt der Wunder“

Larimar bietet viel Ruhe am Puls der Zeit

Burgenland
03.08.2026 14:02
Idyllisch im südlichen Burgenland gelegen, ist das Hotel Larimar bei den Gästen ein willkommenes ...
Idyllisch im südlichen Burgenland gelegen, ist das Hotel Larimar bei den Gästen ein willkommenes und geschätztes Refugium, um dem Alltag zu entfliehen, Ruhe zu finden, neue Kraft zu tanken. Das Konzept entspricht ganz dem Wellnessgedanken. (Bild: Karl Schrotter)
Porträt von Karl Grammer
Von Karl Grammer

Kamerateam war auf der Suche nach den neuen Trends im Freizeit- und Urlauberverhalten. Als erstes Hotel in Österreich taucht das Larimar im TV-Format „Welt der Wunder“ auf.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Komplexe Themen aus Technik, Forschung, Natur und Geschichte stehen bei spannenden Formaten deutscher Fernsehsender auf dem Programm. Was seit 1996 ursprünglich als Magazin über die Bildschirme geflimmert ist, macht sich heute mit dem Titel „Welt der Wunder“ als eigener, erfolgreicher TV-Sender einen Namen. Das Redaktionsteam richtete nun sein ganzes Interesse auf das Südburgenland, die große Ehre wurde dem Wellness- und Gesundheitshotel Larimar in Stegersbach zuteil. Eine umsichtige Kameracrew stattete dem Vorzeigebetrieb einen Besuch ab und blickte bei den Dreharbeiten hinter die Kulissen.

Wunsch nach Wohlergehen für Gäste immer wichtiger
Unter dem Motto „Wellness 4.0 – Retreat neu gedacht“ stand das Freizeitverhalten von morgen im Fokus – mit besonderem Augenmerk auf Komfort, Nachhaltigkeit, persönliches Wohlbefinden. „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass der renommierte TV-Sender auf unser Hotel und unsere ganzheitliche Gesundheitsphilosophie aufmerksam geworden ist“, sind die Hoteliers Daniela und Johann Haberl begeistert. In einer zehnminütigen TV-Doku spiegelt sich der zunehmende Wunsch nach Ruhe und Gesundheitsverbesserung im Urlaub wider.

Die Hoteliers Johann und Daniela Haberl (M.) mit dem Kamerateam von „Welt der Wunder“: In jeden ...
Die Hoteliers Johann und Daniela Haberl (M.) mit dem Kamerateam von „Welt der Wunder“: In jeden Winkel der wohldurchdachten Ruheoase führten die Dreharbeiten.(Bild: Hotel Larimar)

„Slow Life“ und „Me-Time“ im Mittelpunkt
Beleuchtet wird ebenso der Hang zu „Slow Life“, der Trend zu „Me-Time“ für Frauen, die einzigartige Hotelarchitektur sowie die Themen Nachhaltigkeit, gesunde Küche und Naturraum. Wer neugierig geworden ist, kann die Doku der Reihe „Live goes on“ auf dem TV-Sender „Welt der Wunder“ sehen, der Beitrag wird laufend veröffentlicht. Abrufbar ist der Bericht auch über Amazon Prime Video, auf YouTube und in der „Welt der Wunder“-Mediathek. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
03.08.2026 14:02
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
21° / 39°
Symbol heiter
Güssing
19° / 37°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
19° / 37°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
20° / 38°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
19° / 37°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Terrorexperte im Talk
„Wir müssen lernen, mit dieser Bedrohung zu leben“
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
168.911 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
140.825 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
108.724 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2014 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1010 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Forum
Trauen Sie der FPÖ Lösungen in der Asyldebatte zu?
947 mal kommentiert
Herbert Kickl fordert seit Jahren einen härteren Migrationskurs. Doch hat die FPÖ aus Ihrer ...
Mehr Burgenland
Krone Plus Logo
Von Elchen bis Kälte
Ernst Artner: So hart ist eine Radtour zum Nordkap
Was bedeutet das?
Höchste Hitzewarnung für Osten ausgerufen!
Seltene Tierart
Weiße Esel zieren eine neue Sonderbriefmarke
Krone Plus Logo
Mit 72 Jahren
Polit-Veteran eröffnet Rennen um Bürgermeisteramt
Mehr Rechte gefordert
Hitzige Polit-Debatte rund um das liebe Geld
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf