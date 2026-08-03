Larimar bietet viel Ruhe am Puls der Zeit

Kamerateam war auf der Suche nach den neuen Trends im Freizeit- und Urlauberverhalten. Als erstes Hotel in Österreich taucht das Larimar im TV-Format „Welt der Wunder“ auf.
Komplexe Themen aus Technik, Forschung, Natur und Geschichte stehen bei spannenden Formaten deutscher Fernsehsender auf dem Programm. Was seit 1996 ursprünglich als Magazin über die Bildschirme geflimmert ist, macht sich heute mit dem Titel „Welt der Wunder“ als eigener, erfolgreicher TV-Sender einen Namen. Das Redaktionsteam richtete nun sein ganzes Interesse auf das Südburgenland, die große Ehre wurde dem Wellness- und Gesundheitshotel Larimar in Stegersbach zuteil. Eine umsichtige Kameracrew stattete dem Vorzeigebetrieb einen Besuch ab und blickte bei den Dreharbeiten hinter die Kulissen.
Wunsch nach Wohlergehen für Gäste immer wichtiger
Unter dem Motto „Wellness 4.0 – Retreat neu gedacht“ stand das Freizeitverhalten von morgen im Fokus – mit besonderem Augenmerk auf Komfort, Nachhaltigkeit, persönliches Wohlbefinden. „Wir fühlen uns sehr geehrt, dass der renommierte TV-Sender auf unser Hotel und unsere ganzheitliche Gesundheitsphilosophie aufmerksam geworden ist“, sind die Hoteliers Daniela und Johann Haberl begeistert. In einer zehnminütigen TV-Doku spiegelt sich der zunehmende Wunsch nach Ruhe und Gesundheitsverbesserung im Urlaub wider.
„Slow Life“ und „Me-Time“ im Mittelpunkt
Beleuchtet wird ebenso der Hang zu „Slow Life“, der Trend zu „Me-Time“ für Frauen, die einzigartige Hotelarchitektur sowie die Themen Nachhaltigkeit, gesunde Küche und Naturraum. Wer neugierig geworden ist, kann die Doku der Reihe „Live goes on“ auf dem TV-Sender „Welt der Wunder“ sehen, der Beitrag wird laufend veröffentlicht. Abrufbar ist der Bericht auch über Amazon Prime Video, auf YouTube und in der „Welt der Wunder“-Mediathek.
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