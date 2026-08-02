Is Europe finally waking up, Mr. Knaus?

Gerald Knaus had already given 26 interviews when he answered his German cell phone on Saturday morning and took as much time as needed to speak with the “Krone” as well. His voice sounds familiar, and although he’s been living in Berlin for ten years, it still has a bit of an Austrian accent. “I’m making myself some coffee right now,” says the migration researcher, “I’ve had relatively little sleep over the last 24 hours.” He’s sitting in the kitchen of his apartment not far from the Berlin Wall; a photo of Leopold Hawelka hangs on the wall. “As a reminder of my youth in Vienna, and of the Buchteln at midnight.”