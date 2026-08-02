The Big Interview
Is Europe finally waking up, Mr. Knaus?
Shock and paralysis following the mass rush on Ceuta. Could this happen again, and is Europe capable of protecting its external borders? Migration expert Gerald Knaus on the drama in the Spanish exclave and his unwavering fight for humane solutions.
Gerald Knaus had already given 26 interviews when he answered his German cell phone on Saturday morning and took as much time as needed to speak with the “Krone” as well. His voice sounds familiar, and although he’s been living in Berlin for ten years, it still has a bit of an Austrian accent. “I’m making myself some coffee right now,” says the migration researcher, “I’ve had relatively little sleep over the last 24 hours.” He’s sitting in the kitchen of his apartment not far from the Berlin Wall; a photo of Leopold Hawelka hangs on the wall. “As a reminder of my youth in Vienna, and of the Buchteln at midnight.”
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