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FC Bayern in Asien – einer zieht Blicke auf sich

Deutsche Bundesliga
02.08.2026 09:34
Der FC Bayern München ist in Asien feierlich empfangen worden.
Der FC Bayern München ist in Asien feierlich empfangen worden.(Bild: EPA/YONHAP)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der FC Bayern München ist auf seiner Asientour begeistert begrüßt worden. Der lautstarke Empfang von Kapitän Manuel Neuer am Flughafen in Jeju gab einen Vorgeschmack auf die große Begeisterung, die die Bayern-Stars in den kommenden Tagen in Südkorea und Hongkong erleben werden. 

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Rufende oder kreischende Fans hielten viele Trikots vom langjährigen Nationaltorwart in die Höhe, die dieser unterschreiben sollte.

WM-Rückkehrer im Kader
Nicht nur Neuer und Co. waren bei den vielen südkoreanischen Fußball-Anhängern gefragt. Auch die Klub-Legenden Giovane Elber und Roy Makaay schrieben nach der Landung Autogramme oder ließen sich mit Fans fotografieren. Auch die WM-Rückkehrer Konrard Laimer, Josip Stanisic und Luis Diaz sind im Kader von Trainer Vincent Kompany dabei. Diaz zog mit einer neuen Frisur die Blicke auf sich.

Zudem sind sieben Nachwuchsspieler der Münchner bei der Bayern-Tour im Aufgebot. Nach drei Tagen auf dem auch als Hochzeitsinsel bezeichneten Jeju geht es am Mittwoch weiter in die Metropole Hongkong.

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