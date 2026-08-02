FC Bayern in Asien – einer zieht Blicke auf sich

WM-Rückkehrer im Kader

Nicht nur Neuer und Co. waren bei den vielen südkoreanischen Fußball-Anhängern gefragt. Auch die Klub-Legenden Giovane Elber und Roy Makaay schrieben nach der Landung Autogramme oder ließen sich mit Fans fotografieren. Auch die WM-Rückkehrer Konrard Laimer, Josip Stanisic und Luis Diaz sind im Kader von Trainer Vincent Kompany dabei. Diaz zog mit einer neuen Frisur die Blicke auf sich.