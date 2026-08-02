Almtiere brachten Geländewagen zum Absturz

Absturz aus Gondel beobachtet

Eine Zeugin hatte zuvor Alarm geschlagen. Von der Gondel aus in Richtung „Hoadl“ konnte die Frau den Absturz des Geländewagens beobachten. „Da im ersten Augenblick nicht klar war, ob sich Personen im Fahrzeug befanden, kam es zur Alarmierung eines Großaufgebotes an Einsatzkräften“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Axams.