Almtiere brachten Geländewagen zum Absturz

Dramatische Szenen spielten sich in der Axamer Lizum in Tirol ab: Eine Zeugin beobachtete von der Gondelbahn aus einen Fahrzeugabsturz und schlug sofort via Leitstelle Tirol Alarm. Diese leitete umgehend einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Bergrettung und Notarzthubschrauber in die Wege. Rasch konnte jedoch Entwarnung gegeben werden – der Geländewagen war unbesetzt. Die Absturzursache ist kurios.
„VU Fahrzeug abgestürzt – Axamer Lizum“ – mit diesem Einsatztext wurden am späten Samstagvormittag Feuerwehr, Bergrettung und die Crew des Notarzthubschraubers Christophorus 1 zu dem Unfall alarmiert.
Absturz aus Gondel beobachtet
Eine Zeugin hatte zuvor Alarm geschlagen. Von der Gondel aus in Richtung „Hoadl“ konnte die Frau den Absturz des Geländewagens beobachten. „Da im ersten Augenblick nicht klar war, ob sich Personen im Fahrzeug befanden, kam es zur Alarmierung eines Großaufgebotes an Einsatzkräften“, heißt es vonseiten der Freiwilligen Feuerwehr Axams.
Bauer gab via Telefon Entwarnung
Kurze Zeit später konnte jedoch schon die erste Entwarnung gegeben werden. Der Besitzer – ein Bauer – habe telefonisch gemeldet, dass das Fahrzeug unbesetzt gewesen sei. Im Zuge der Lageerkundung vor Ort habe sich dies bestätigt – daher konnten alle noch auf Anfahrt befindlichen Einsatzkräfte storniert werden.
Pferde oder Kühe als „Übeltäter“
Die Absturzursache ist wahrlich kurios: Laut den Einsatzkräften hätten Almtiere – Pferde oder Kühe – den Geländewagen zum Rollen und letztlich zum Absturz gebracht.
Die bereits eingetroffenen Kräfte der Feuerwehr Axams kontrollierten das Fahrzeug auf einen möglichen Betriebsflüssigkeitsaustritt und übergaben in Absprache mit dem Fahrzeugbesitzer die Einsatzstelle an diesen. Das demolierte Fahrzeug sei vom Besitzer selbst abtransportiert worden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.