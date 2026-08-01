On the Campaign Trail
When the guy in red with the hat approaches people…
Shaking hands, chatting, shopping: The “Krone” accompanied Upper Austria’s new SPÖ leader, Martin Winkler, to the Webermarkt in Haslach. How the state councilor is received by the people, what concerns he encounters—and why two elderly gentlemen suddenly find themselves puzzling over him.
“Hello there, I’m Martin Winkler. It’s great to be here.” Speaking in the most charming Mühlviertel dialect and offering a handshake, the new SPÖ chairman and state councilor approaches the crowd. The Social Democrat is visiting Haslach an der Mühl today. The traditional Webermarkt is taking place there over two days.
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