Spielbetrieb eingestellt! Traditionsverein bangt

Boavista FC am Abgrund! Der Überraschungsmeister von 2001 ist insolvent und musste am 31. Juli seinen Spielbetrieb einstellen. Genau unter diesen Vorzeichen feiert man nun das 123-jährige Bestehen des Vereins. Am Rande der Jubiläumsfeierlichkeiten gibt es nun aber eine Kampagne, die den Klub doch noch retten soll.