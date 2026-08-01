Auf Ski-Nostalgiker warten alte Sessel um 150 Euro

Auch wenn die Sommerseilbahnen an touristischer Bedeutung gewinnen, ist für die Branche noch immer der Winterbetrieb entscheidend. Daher wird auch heuer in der Steiermark kräftig investiert. Der Schwerpunkt liegt erneut auf der technischen Beschneiung. „Das zieht sich quer durch alle Skigebiete“, sagt Branchensprecher Daniel Berchthaller.