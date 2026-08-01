Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wut nach Ceuta-Chaos

Spanien teilt in Brandbrief gegen EU-Partner aus

Außenpolitik
01.08.2026 15:56
Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez greift manche EU-Partner stark an.
Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez greift manche EU-Partner stark an.(Bild: AFP/JORGE GUERRERO)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez hat am Samstag gegen mehrere EU-Partner ausgeteilt. Manche hätten die Ceuta-Krise getrieben von „Vorurteilen, Falschmeldungen, Ignoranz oder politischen Interessen“ ausgeschlachtet. Er bezeichnete die Reaktion auf den massiven Ansturm als „egoistisch, polarisierend und illegal“.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In einem Brief an die Spitzen der EU-Institutionen kritisiert Sánchez die Reaktion einiger seiner EU-Partner, ohne diese aber namentlich zu nennen, und fordert ein dringendes Treffen der Innenminister, nachdem Italien seine Schengen-Kooperation mit Spanien ausgesetzt hatte und Finnland und Dänemark offen über diese Möglichkeit nachdenken.

Sánchez ist nicht der Einzige, der dieses Treffen der Innenminister der EU-Mitgliedstaaten gefordert hat. Auch Italien und Dänemark haben dies in einem von 20 weiteren EU-Ländern unterstützten Brief beantragt, der auch von Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) unterzeichnet ist.

Herbe Kritik an Migrationspolitik
Frankreich, Portugal, Irland, Luxemburg und Spanien haben sich nicht dieser Gruppe angeschlossen. Der Text kritisiert nämlich Spanien und Sánchez direkt für seine jüngst durchgeführte Massenregularisierung von Migranten.

Lesen Sie auch:
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
„Es war alles gelogen“
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
01.08.2026
Nach Ansturm auf Ceuta
Spanier ziehen jetzt eine rote Grenze durchs Meer!
01.08.2026

In dem Brief heißt es: „Wir sind verpflichtet, illegale Einwanderung wirksam abzuschrecken und konsequent zu bekämpfen, unsere Maßnahmen zu koordinieren, unsere Außengrenzen zu verstärken und alle Maßnahmen zu überprüfen, die als Anreiz wirken könnten, wie beispielsweise die Regularisierung einer sehr hohen Anzahl von Migranten ohne gültige Papiere.“

Die Massenregularisierung in Spanien als Ursache der Ereignisse in Ceuta wurde bereits am Freitag von mehreren europäischen Regierungen, darunter auch der österreichischen, angeführt. Und nun taucht sie auch in dem zweiseitigen Dokument auf, obwohl EU-Kommissar Magnus Brunner klargestellt hat, dass die von Spanien erteilte Arbeitserlaubnis keine EU-weite Arbeitserlaubnis darstellt. Spanien lehnt einen Zusammenhang zwischen der außerordentlichen Legalisierungskampagne und dem jüngsten Migrantenansturm auf Ceuta klar ab.

Die Bilder von Ceuta gingen um die Welt.
Die Bilder von Ceuta gingen um die Welt.(Bild: AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT)

Die Mehrheit der EU-Regierung habe Spanien ihre Unterstützung und Solidarität gezeigt und ihre Hilfe angeboten. „Andere hingegen haben sich entschieden, Spanien anzugreifen und dessen vorübergehenden Ausschluss aus dem Schengen-Raum zu fordern“, kritisierte Sánchez in dem Text, in dem er seine „tiefe Besorgnis“ über diese Reaktion „einiger europäischer Regierungen“ zum Ausdruck bringt.

Sánchez beklagt Verstoß gegen EU-Recht und Solidarität
Spaniens Ministerpräsident behauptet, die Haltung dieser Partner verstoße gegen „europäisches Recht, humanitäres Recht und die Solidaritätsprinzipien der Union“. In seinem scharf formulierten Schreiben weist Sánchez darauf hin, dass Ceuta nicht zum Schengen-Raum gehört – was seiner Ansicht nach jede Drohung mit einer Suspendierung rechtlich bedeutungslos macht -, und er zitiert Daten von Frontex, der europäischen Grenzschutzagentur, um zu belegen, dass Spanien zwischen 2021 und 2026 nur halb so viele irreguläre Einreisen verzeichnen wird wie Italien, obwohl es der einzige Mitgliedstaat mit einer Landgrenze zu Afrika ist.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
01.08.2026 15:56
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
Wer ist schneller?
Test bei Sommertour
Döner oder ID Austria holen: Was geht schneller?
Ein Großbrand in einem russischen Einkaufszentrum löste eine Explosionsserie aus.
Ungewolltes Feuerwerk
Brand in Einkaufszentrum löst Explosionsserie aus
Polizisten kümmern sich nach der Schießerei um einen Mann.
Panik in Seattle
Schüsse bei Festival: Mindestens drei Tote
Abdul B. (kleines Bild) verübte mit einem weißen Transporter den Anschlag auf die Berliner ...
Kein Einzeltäter?
Berlin-Anschlag: Verdächtiger identifiziert
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
164.260 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Außenpolitik
Österreicher löst Eklat im UNO-Sicherheitsrat aus
131.650 mal gelesen
Menschenrechtler Volker Türk ist in den USA ein Feindbild.
Medien
„Es ist uns unangenehm“: Grafikpanne in „ZiB 1“
98.491 mal gelesen
Eine Panne beschäftigte am Donnerstagabend vor allem die Techniker hinter der Sendung „ZIB 1“. ...
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
3771 mal kommentiert
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
395 Opfer! Der tödlichste Hitze-Monat aller Zeiten
1185 mal kommentiert
Die Rekord-Temperaturen von 40 Grad forderten bei der Juni-Hitzewelle 395 Opfer - mehr als ...
Außenpolitik
Italien will Spanien aus Schengen-Raum werfen
1122 mal kommentiert
Der Ansturm auf die Hafenstadt sorgte für einen Ausnahmezustand in Ceuta.
Mehr Außenpolitik
Wut nach Ceuta-Chaos
Spanien teilt in Brandbrief gegen EU-Partner aus
Nach Ansturm auf Ceuta
Spanier ziehen jetzt eine rote Grenze durchs Meer!
„Canal Parade“
Schwuler Regierungschef ruft zu Coming-out auf
„Es war alles gelogen“
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
Brief an von der Leyen
EU-Staatschefs drängen auf Krisentreffen zu Ceuta
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf