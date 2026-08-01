Spanien teilt in Brandbrief gegen EU-Partner aus

Sánchez beklagt Verstoß gegen EU-Recht und Solidarität

Spaniens Ministerpräsident behauptet, die Haltung dieser Partner verstoße gegen „europäisches Recht, humanitäres Recht und die Solidaritätsprinzipien der Union“. In seinem scharf formulierten Schreiben weist Sánchez darauf hin, dass Ceuta nicht zum Schengen-Raum gehört – was seiner Ansicht nach jede Drohung mit einer Suspendierung rechtlich bedeutungslos macht -, und er zitiert Daten von Frontex, der europäischen Grenzschutzagentur, um zu belegen, dass Spanien zwischen 2021 und 2026 nur halb so viele irreguläre Einreisen verzeichnen wird wie Italien, obwohl es der einzige Mitgliedstaat mit einer Landgrenze zu Afrika ist.