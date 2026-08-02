Wegen Gift-Tieres Strände in Frankreich gesperrt

Tote Tiere immer noch gefährlich

Die Tentakel der Meerestiere können bis zu 50 Meter lang werden und sind im Wasser schwer zu erkennen, wie „Quest-France“ berichtet. Besonders gefährlich ist, dass sich die Tentakeln auch vom Körper der Seeblasen lösen und davontreiben können – denn die sind dann immer noch giftig. Selbst wenn tote Portugiesische Galeeren an Stränden angespült werden, sind sie immer noch giftig und können stechen.