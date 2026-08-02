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Wegen Gift-Tieres Strände in Frankreich gesperrt

Ausland
02.08.2026 09:44
Die Portugiesische Galeere ist so giftig, dass mehrere Strände an der französischen ...
Die Portugiesische Galeere ist so giftig, dass mehrere Strände an der französischen Atlantikküste gesperrt werden mussten.(Bild: Natalie - stock.adobe.com)
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Von krone.at

Wer gerade an der Atlantikküste in Frankreich Urlaub macht, sollte aktuell besonders aufpassen. Ein hochgiftiges Meerestier ist an den Stränden aufgetaucht, einzelne Abschnitte mussten sogar gesperrt werden.

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Unzählige Portugiesische Galeeren – auch als Seeblasen bekannt – tümmeln sich aktuell an der Atlantikküste in Frankreich, etwa in der Bretagne und im Baskenland. Die Tiere sind so gefährlich, dass Badegäste an manchen Stränden nicht mehr ins Wasser gehen dürfen. Laut der „Huffington Post France“ wurden etwa fünf Strände zwischen Bidart und Anglet im Baskenland gesperrt, nachdem dort Portugiesische Galeeren gesichtet worden waren. Auch an der Küste des Départements Landes wurde zwischenzeitlich die rote Fahne gehisst.

Die Meerestiere sind extrem giftig, schon der Kontakt mit einzelnen Tentakeln kann schlimme Symptome verursachen: Quaddeln, starke Schmerzen und für Allergiker kann es im schlimmsten Fall lebensbedrohlich werden. Todesfälle sind aber trotzdem sehr selten.

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Tote Tiere immer noch gefährlich
Die Tentakel der Meerestiere können bis zu 50 Meter lang werden und sind im Wasser schwer zu erkennen, wie „Quest-France“ berichtet. Besonders gefährlich ist, dass sich die Tentakeln auch vom Körper der Seeblasen lösen und davontreiben können – denn die sind dann immer noch giftig. Selbst wenn tote Portugiesische Galeeren an Stränden angespült werden, sind sie immer noch giftig und können stechen.

Die Meerestiere werden oft mit Quallen verwechselt, tatsächlich sind die Seeblasen aber sogenannte Staatsquallen. Sie bestehen aus einer Vielzahl einzelner Polypen, die aneinander hängen und aufeinander angewiesen sind.

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