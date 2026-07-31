Raser fuhr fast Kinder und Polizisten nieder

Die Nerven schmiss ein junger Autofahrer weg, weil er ohne Führerschein unterwegs war und kontrolliert werden sollte. Er raste durch Bad Hall, gefährdete Kinder und fuhr bei einer Straßensperre fast einen Polizisten über den Haufen. Nun wurde er verhaftet und sitzt im Gefängnis.
Der 27-Jährige aus Sierning lenkte seinen VW Golf bereits Dienstag, 28. Juli 2026, gegen 10.30 Uhr auf der B122 von Waldneukirchen kommend Richtung Bad Hall. Als ihn eine Streife zu einer Kontrolle anhalten wollte, flüchtete der Autofahrer, der keinen Führerschein hat, mit weit überhöhter Geschwindigkeit und ohne Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer.
Auch Unfall stoppte ihn nicht
Bei der Ortseinfahrt Bad Hall ignorierte er eine weitere Anhaltung und fuhr mit etwa 120 bis 130 km/h bei einem Fahrbahnteiler auf die Gegenfahrbahn. In der 30er-Zone am Hauptplatz waren zahlreiche Personen, unter anderem auch Kinder, durch die rücksichtslose Fahrweise in Gefahr und auch durch eine Kollision mit einem anderen Wagen ließ sich der Flüchtende nicht stoppen.
Alle Sperren umfahren
Im Bereich der Bahnhofstraße wurde eine Straßensperre errichtet, der 27-Jährige konnte diese allerdings mit einer Fahrt über den Gehsteig umfahren. Bei diesem Manöver wurde ein Polizist beinahe niedergefahren. Schließlich gelang es dem Raser zu flüchten. Da bekannt war, um wen es sich handelte, wurde er zur Fahndung ausgeschrieben und am Donnerstag festgenommen. Er kam in die Justizanstalt Garsten.
Zeugenaufruf
Jetzt sucht die Polizei weitere Zeugen, welche diese rücksichtslose Fahrt wahrgenommen haben: Sie sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Bad Hall unter der Telefonnummer 059133/4151 melden.
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