Raser fuhr fast Kinder und Polizisten nieder

Auch Unfall stoppte ihn nicht

Bei der Ortseinfahrt Bad Hall ignorierte er eine weitere Anhaltung und fuhr mit etwa 120 bis 130 km/h bei einem Fahrbahnteiler auf die Gegenfahrbahn. In der 30er-Zone am Hauptplatz waren zahlreiche Personen, unter anderem auch Kinder, durch die rücksichtslose Fahrweise in Gefahr und auch durch eine Kollision mit einem anderen Wagen ließ sich der Flüchtende nicht stoppen.