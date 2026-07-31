Wenig Wasser im Attersee: Probleme bei Schifffahrt

Der Attersee (Oberösterreich) verliert weiter Wasser – mit spürbaren Folgen. Wegen des historisch niedrigen Pegelstands können Ausflugsschiffe zwei Anlegestellen nicht mehr anfahren. Die Betreiber sprechen von einer Situation, die sie noch nie erlebt haben.
Die Ufer werden breiter, Steine und Sandbänke kommen zum Vorschein – und selbst die Schifffahrt bekommt die Folgen der außergewöhnlichen Trockenheit in diesem Jahr zu spüren. Der Wasserstand des Attersees ist auf einen extrem niedrigen Wert gefallen. Am Freitag zeigte der Pegel des Landes Oberösterreich beim Ausfluss in die Ager in Kammer nur noch 104 Zentimeter an. Mitte Juni lag der Wasserstand noch bei 136 Zentimetern, Anfang März waren es sogar noch 154 Zentimeter.
Zwei Landeplätze können nicht mehr bedient werden
Vom niedrigen Wasserstand direkt betroffen ist jetzt auch die Schifffahrt am Attersee: „Die Anlegestelle in Kammer fahren wir schon seit einigen Tagen nicht mehr an, ab Samstag können wir auch in Seewalchen nicht mehr anlegen“, sagt Doris Cuturi-Stern, Geschäftsführerin der Stern Schifffahrt GmbH, deren Flotte auch am Altausseer See unterwegs ist.
Die Anlegestelle in Kammer fahren wir schon seit einigen Tagen nicht mehr an, ab Samstag können wir auch in Seewalchen nicht mehr anlegen.
Doris Cuturi-Stern, Attersee-Schifffahrt
Bild: Attersee Schifffahrt
„Es ist einfach das Problem, dass zu wenig Wasser unter dem Kiel ist. Eine solche Situation hatten wir noch nie“, sagt Cuturi-Stern, die selbst Kapitänin ist. Trost: Die drei Motorschiffe Stadt Vöcklabruck, Weyregg und Unterach sind trotzdem auf dem Nord- und Südkurs unterwegs. „Eine gänzliche Einstellung der Schifffahrt steht aber nicht im Raum“, sagt die Unternehmerin.
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