Wenig Wasser im Attersee: Probleme bei Schifffahrt

Die Ufer werden breiter, Steine und Sandbänke kommen zum Vorschein – und selbst die Schifffahrt bekommt die Folgen der außergewöhnlichen Trockenheit in diesem Jahr zu spüren. Der Wasserstand des Attersees ist auf einen extrem niedrigen Wert gefallen. Am Freitag zeigte der Pegel des Landes Oberösterreich beim Ausfluss in die Ager in Kammer nur noch 104 Zentimeter an. Mitte Juni lag der Wasserstand noch bei 136 Zentimetern, Anfang März waren es sogar noch 154 Zentimeter.