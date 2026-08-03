Riesige Suchaktion, weil junge Frau nicht abhob

Fast 100 Einsatzkräfte von Polizei, acht Feuerwehren und der Wasserrettung suchten mit einem Hubschrauber, Drohnen und Booten nach einer vermeintlich beim Baden vermissten 21-Jährigen. Stattdessen war die junge Frau aber bei einem Freund, und hob nicht auf ihrem Handy ab. Sie kam schließlich wohlauf zurück.
Zu einer großen Suchaktion kam es in der Nacht auf Montag bei Bad Ischl. Die Mutter einer 21-jährigen Bad Ischlerin machte sich Sorgen um ihre Tochter. Diese war nach der Arbeit nach Hause gekommen, hatte sich umgezogen und war danach nicht mehr auffindbar. Nachdem das Fahrrad der 21-Jährigen an einem Verkehrszeichen versperrt in der Nähe der Traun gefunden wurde, mussten die Einsatzkräfte von einem Unfall ausgehen.
Kam mit Auto zurück
Eine Suchaktion mit insgesamt 97 Einsatzkräften von Polizei, acht Feuerwehren und der Wasserrettung Ebensee sowie dem Hubschrauber der Flugpolizei, zwei Drohnen und einem Boot wurde eingeleitet. Um kurz nach drei Uhr bemerkte eine Streife, dass sich ein Auto dem Abstellort des Fahrrads näherte.
Bei einer Insassin handelte es sich um die 21-Jährige. Sie war wohlauf und teilte den Einsatzkräften mit, dass sie sich bei einem Freund aufgehalten und ihr Handy dabei nicht mitgehabt habe, weshalb sie für ihre Angehörigen nicht erreichbar gewesen sei. Die Suchaktion konnte damit wieder beendet werden. Tatsächlich dürfte sie ihr Handy aber sehr wohl mit dabei gehabt, allerdings einfach nicht abgehoben haben.
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