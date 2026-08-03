Riesige Suchaktion, weil junge Frau nicht abhob

Bei einer Insassin handelte es sich um die 21-Jährige. Sie war wohlauf und teilte den Einsatzkräften mit, dass sie sich bei einem Freund aufgehalten und ihr Handy dabei nicht mitgehabt habe, weshalb sie für ihre Angehörigen nicht erreichbar gewesen sei. Die Suchaktion konnte damit wieder beendet werden. Tatsächlich dürfte sie ihr Handy aber sehr wohl mit dabei gehabt, allerdings einfach nicht abgehoben haben.