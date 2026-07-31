THC-Drinks: Immer mehr Kinder in Notaufnahmen

Möglicherweise weichen in den USA Konsumenten auch von Cannabis zum Rauchen auf THC in essbarer oder trinkbarer Form aus. Hinzu kommen wahrscheinlich völlig Uninformierte. Menschen, die sich mit der Welt von Marihuana weniger auskennen, wissen womöglich gar nicht, was THC bedeutet. (Bild: AFP/ANGELA WEISS)