Ruck's Successor
The Challenges Facing Vienna’s New Chamber Chief
Margarete Kriz-Zwittkovits is taking the helm at the Vienna Economic Association and the Vienna Chamber of Commerce. She was considered Ruck’s right-hand woman and aims to orchestrate a “fresh start.” The “Krone” knows what needs to be addressed.
The events had “led to understandable frustrations that distracted us from our actual work.” In her first statement, Margarete Kriz-Zwittkovits gently distanced herself from her predecessor, Walter Ruck.
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