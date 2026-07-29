Lenzing Workforce: “Hanging on by a Thread”

This is the latest piece of bad news for the approximately 7,700 employees worldwide at fiber manufacturer Lenzing: As reported, the parent company plans to cut around 2,000 jobs by the end of 2027. “This came as aparticular shockto our colleagues in Heiligenkreuz, ”says Michael Bichler, a member of the Group Works Council. That’s because the Burgenland plant is set to close by the end of the year. But even the cuts to administrative positions announced last fall have not yet been completed: About 340 employees still have to leave, the majority of them at the headquarters in Lenzing.