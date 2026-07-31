Schweizer lecken nach Quali-Klatsche ihre Wunden

Und auch das Rückspiel in Lissabon wartete mit einer schwierigen Anfangsphase auf. In den ersten Minuten agierten die Schweizer mutig und setzten Benfica unter Druck. Sogar erste Pfiffe waren im Stadion zu hören. Doch dann der große Knackpunkt: In der 11. Minute stimmte die defensive Zuordnung der Gäste nicht, und Vangelis Pavlidis schlug eiskalt zu! Der Brustlöser für Benfica und der Auftakt der Pavlidis-Show!