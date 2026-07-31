Bei Feuer in Heustadel knapp an Katastrophe vorbei

Das hätte in einer Katastrophe enden können. Heu hatte sich Donnerstagnachmittag in einem Stadel in Kaltenbach im Zillertal entzündet. Doch dem Landwirt (49) und seiner Familie kam der Zufall zu Hilfe.
Es war gegen 15 Uhr, als der Brand in dem landwirtschaftlichen Gebäude in Kaltenbach ausbrach. Heu hatte sich aus noch unbekannter Ursache entzündet. Der Stadel ist bereits gut mit Futter gefüllt. Es hätte nicht viel gebraucht und das Gebäude wäre in Vollbrand gestanden.
Familie bekämpfte das Feuer
Doch so weit kam es nicht. Denn wie der Zufall es wollte, war der Bauer (49) ganz in der Nähe mit Feldarbeit beschäftigt und nahm den Brandgeruch wahr. Der 49-Jährige reagierte geistesgegenwärtig. Er alarmierte nicht nur die Feuerwehr, sondern auch seine Familie, die sofort mit Löscharbeiten begann.
So konnte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Der Bauer hat sich bei dem Einsatz Brandverletzungen am linken Unterarm zugezogen. Auch sein Sohn (14) musste von der Rettung versorgt werden.
Feuerwehrleute aus Stumm, Uderns, Kaltenbach und Ried führten Nachlöscharbeiten und abschließende Kontrollen durch und konnten schließlich Entwarnung geben. Durch das rasche Handeln der Familie konnte Schlimmeres verhindert werden. Erhebungen zur Brandursache laufen.
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