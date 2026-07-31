Bei Feuer in Heustadel knapp an Katastrophe vorbei

Familie bekämpfte das Feuer

Doch so weit kam es nicht. Denn wie der Zufall es wollte, war der Bauer (49) ganz in der Nähe mit Feldarbeit beschäftigt und nahm den Brandgeruch wahr. Der 49-Jährige reagierte geistesgegenwärtig. Er alarmierte nicht nur die Feuerwehr, sondern auch seine Familie, die sofort mit Löscharbeiten begann.