Why Karin Kneissl Doesn’t Want to Become a Russian

Gamlitz, Styria, in 2018: Kremlin leader Vladimir Putin attends Kneissl’s wedding and takes to the dance floor with her, causing quite a stir in the Alpine republic. These images made the rounds in all Russian media and helped the then-foreign minister achieve fame in the world’s largest country by land area. Following her allegedly forced “escape” from the West, Kneissl has now been living in a Russian village for nearly three years. The former politician told the local Russian news portal “YA62.ru” how she is really faring there. The “Krone” has translated and compiled the most important passages from the Russian.