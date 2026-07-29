Neues Rechtsgutachten: Gratwanderung für die Natur

Vorsicht ist geboten

Wenn auch viele Argumente für eine Gesetzesreform sprechen, ist trotzdem höchste Vorsicht bei der Umsetzung geboten. Denn das Beschränken der Rechte von Bürgerinitiativen und Nichtregierungsorganisationen könnte auch auf Kosten der Natur und des Umweltschutzes gehen. Immerhin gibt es Organisationen, die es sich zum Ziel gemacht haben, Projekte unter die Lupe zu nehmen und Tiere sowie Pflanzen zu schützen.

Kommt die Gesetzesnovelle, dann wird es ein wahrer Balanceakt zwischen Natur und Wirtschaftlichkeit.