Steirer mischen sich bei Umfahrung Greifenburg ein

Wenn das sinnvolle Verkehrspolitik ist, dann gute Nacht! Eine „Bürgerinitiative Neumarkt in der Steiermark“, an deren Spitze mit Ingrid Kirchleitner eine Dolmetscherin für Französisch steht, blockiert aktuell mit einem Einspruch gegen die erfolgte straßenrechtliche Bewilligung weitere Fortschritte in Sachen Umfahrung Greifenburg.