Greifenburg: Widerstand gegen B100-Trassenführung

Auch Monika und Peter Brandner sind mit der Enteignung nicht einverstanden: „Für viele geht es dabei um Eigentum und Existenzgrundlagen, also um das Fundament, mit dem ihre Familien leben und wirtschaften.“ Sie sprechen von einem überdimensionalen Projekt. „Wie der hohe Flächenfraß für den Kreisverkehr mit Kosten von rund elf Millionen Euro“. Grundstücksbesitzer Walter Fritzer fordert „eine sparsamere Alternativtrasse, die Naturräume, Steuergeld und Lebensqualität schont, nicht vom Hochwasser bedroht ist und keinen zusätzlichen Transitverkehr anlockt“.