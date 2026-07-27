„Auto-Teil-Dienst“ baut in Kärnten weiter aus

Bis zu 90 Tage Mietdauer

Im Mittelpunkt der Entwicklung steht die Einführung von „.GO-Rent“, einer vollständig digitalen Lösung für Langzeitmieten. Erstmals können Fahrzeuge über die App für Zeiträume von einem bis zu 90 Tagen kontaktlos übernommen werden. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot über das klassische stundenweise Carsharing hinaus und spricht auch Nutzer an, die für längere Zeit flexibel mobil sein möchten.