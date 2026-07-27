„Auto-Teil-Dienst“ baut in Kärnten weiter aus

Der Kärntner Carsharing-Pionier „Avant2Go“ zieht eine erste Bilanz und setzt auf neue Trends. Denn bald können Fahrzeuge auch für längere Zeiträume gemietet werden.
Zwei Jahre nach dem Start in Klagenfurt zieht Anbieter „Avant2Go“ eine positive Bilanz. Das E-Carsharing wachse kontinuierlich – sowohl bei der Zahl der Nutzer als auch bei den verfügbaren Standorten und Fahrzeugen. Gleichzeitig setzt das Unternehmen verstärkt auf digitale Services und die Vernetzung mit dem öffentlichen Verkehr.
Bis zu 90 Tage Mietdauer
Im Mittelpunkt der Entwicklung steht die Einführung von „.GO-Rent“, einer vollständig digitalen Lösung für Langzeitmieten. Erstmals können Fahrzeuge über die App für Zeiträume von einem bis zu 90 Tagen kontaktlos übernommen werden. Damit erweitert das Unternehmen sein Angebot über das klassische stundenweise Carsharing hinaus und spricht auch Nutzer an, die für längere Zeit flexibel mobil sein möchten.
Flotte wächst weiter
Mit dem neuen Service hält zugleich ein weiteres Fahrzeug Einzug in die Kärntner Flotte: das Tesla Model 3 Long Range. Auch das Standortnetz wurde im vergangenen Jahr gezielt erweitert. Am Wörthersee gibt es viele Stützpunkte, vier neue kamen in Klagenfurt und Ferlach hinzu.
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