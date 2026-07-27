Zwei Verletzte: Schwerer Autounfall in Klagenfurt

Am Montagnachmittag kam es zu einem schweren Autounfall in Klagenfurt in der Nähe der Schleppekurve. Die Ursache für den Unfall ist bislang unbekannt. Einsatzkräfte der Polizei, Rettung und Feuerwehr waren vor Ort. Es gibt zwei Verletzte – ihr Zustand ist ungewiss.
Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Polizei sowie Rettungswägen samt Notarzt rückten zum Unfall in der Feldkirchner Straße an, um den Unfalllenker samt Beifahrer medizinisch zu versorgen und das Auto zu bergen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Kalvarienberg war keine Person im Unfallfahrzeug eingeklemmt. Über den Zustand der Verletzten gibt es bislang keine Auskunft. Der Verkehr ist in beiden Fahrtrichtungen wieder möglich.
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