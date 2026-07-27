Zwei Verletzte: Schwerer Autounfall in Klagenfurt

Mehrere Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr, Polizei sowie Rettungswägen samt Notarzt rückten zum Unfall in der Feldkirchner Straße an, um den Unfalllenker samt Beifahrer medizinisch zu versorgen und das Auto zu bergen. Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Kalvarienberg war keine Person im Unfallfahrzeug eingeklemmt. Über den Zustand der Verletzten gibt es bislang keine Auskunft. Der Verkehr ist in beiden Fahrtrichtungen wieder möglich.