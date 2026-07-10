Drama um ehemaligen „Hechtbiss-Teich“

Wasser kann man fast trinken

Lässt man den Blick heute über den Teich streifen, sticht einem das klare, kühle Wasser ins Auge. Das frische Wasser vom Pielach-Fluss bringt immer genug Bewegung in den Teich, – „mit Blaualgen haben wir daher gar kein Problem. Das Wasser hat sogar fast Trinkwasser-Qualität“, freut sich Rasch. Er und Daniel Wurzenberger nehmen die Kritik dennoch ernst. Weil Badegäste nach einem Imbiss suchend oft am Campingplatz herumirrten, wurde nun ein Zaun zwischen Badewiese und Camping aufgestellt.