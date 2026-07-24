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Volle Action am Berg

Vom Einsersessellift zum coolen Sport-Hotspot

Niederösterreich
24.07.2026 06:00
1949 wurde der Einsersessellift errichtet, heute bringen drei moderne Vierersessellifte die ...
1949 wurde der Einsersessellift errichtet, heute bringen drei moderne Vierersessellifte die Besucher rasch und sicher auf den Gipfel. Talwärts geht es mit coolen Mountain-Carts.(Bild: Krone KREATIV/Erlebnisalm Mönichkirchen Archiv Sabine Stangl)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Mit neuen Attraktionen wie Mountaincart-Strecke oder Schaukelwegstationen will man den Höhenluftkurort Mönichkirchen im Bezirk Neunkirchen noch stärker als Ganzjahresdestination etablieren – und es funktioniert!

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Einige unter uns können sich sicher noch daran erinnern, als man mit einem „Einsersessellift“ in die luftigen Höhen Mönichkirchens transportiert wurde. Diese Tage sind schon lange vorbei, denn aus einem klassischen Skigebiet ist in den vergangenen 15 Jahren eine der erfolgreichsten Ganzjahresdestinationen Niederösterreichs geworden: Die Erlebnisalm Mönichkirchen im Bezirk Neunkirchen knackte im Sommer 2025 mit mehr als 60.000 Gästen einen neuen Rekord. Seit der Übernahme durch das Land vor 15 Jahren wurden über zehn Millionen Euro investiert, insgesamt kamen bereits 1,9 Millionen Besucher.

Der Schaukelweg lockt mit verschiedenen Attraktionen zum klettern, schaukeln oder auch nur zum ...
Der Schaukelweg lockt mit verschiedenen Attraktionen zum klettern, schaukeln oder auch nur zum rasten.(Bild: Stefan Wallner)
1949 erbaut war der Einsersessellift damals noch eine Sensation.
1949 erbaut war der Einsersessellift damals noch eine Sensation.(Bild: Archiv Sabine Stangl)
Das Frühstück am Sessellift hat sich zu einem besonderen Publikumsmagnet entwickelt. Ein Video ...
Das Frühstück am Sessellift hat sich zu einem besonderen Publikumsmagnet entwickelt. Ein Video dazu erreichte über 9.3 Millionen Views.(Bild: Doris Seebacher)
Stehend v.l.n.r.: Geschäftsführer Erlebnisalm Mönichkirchen Ralf Eisenhut, Bürgermeister ...
Stehend v.l.n.r.: Geschäftsführer Erlebnisalm Mönichkirchen Ralf Eisenhut, Bürgermeister Mönichkirchen Andreas Graf, Geschäftsführer ecoplus Alpin Markus Redl, ecoplus Prokurist Bernhard Ebner, Bezirkshauptfrau Neunkirchen Alexandra Grabner-Fritz, Standortleiter Erlebnisalm Mönichkirchen Johann Dissauer; sitzend: ecoplus Aufsichtsratsvorsitzender Kurt Hackl und Bäckerei Dorfstetter Alexandra und Herwig Dorfstetter.(Bild: Doris Seebacher)
Lange Schlangen beim Einsersessellift, der 1949 noch eine Sensation war.
Lange Schlangen beim Einsersessellift, der 1949 noch eine Sensation war.(Bild: Archiv Sabine Stangl)
Geschäftsführer der Erlebnisalm Mönichkirchen Ralf Eisenhut und ecoplus ...
Geschäftsführer der Erlebnisalm Mönichkirchen Ralf Eisenhut und ecoplus Aufsichtsratsvorsitzender Kurt Hackl (re.) testen die neue Mountaincart-Strecke.(Bild: Doris Seebacher)

Laufende Neuerungen bringen immer mehr Gäste
„Stillstand ist der Feind des Guten“, betonte Ecoplus-Aufsichtsratschef Kurt Hackl. Das Erfolgsrezept: Statt nur auf den Winter zu setzen, lockt die Erlebnisalm inzwischen an rund 280 Tagen im Jahr mit Angeboten für Familien und Naturliebhaber. Jeder vierte Euro wird bereits im Sommer erwirtschaftet, die Zahl der Ganzjahresarbeitsplätze stieg von 15 auf 20.

Damit der Boom anhält, gibt es heuer gleich drei Neuerungen: eine 1,8 Kilometer lange familienfreundliche Mountaincart-Strecke, ein Mountaincart-Angebot für Kleinkinder sowie einen modernisierten Schaukelweg mit neuer Station, QR-Codes und Rätselrallye.

Frühstück am Sessellift boomt besonders
„Zu einem echten Publikumsmagnet hat sich das Frühstück am Sessellift entwickelt“, freut sich Ralf Eisenhut, Geschäftsführer der Erlebnisalm Mönichkirchen. Mehr als 1700 Mal wurde dieses Erlebnis bereits gebucht. Und sollten die Temperaturen jetzt wieder steigen, kann man sich in Mönichkirchen etwas Abkühlung holen, denn im heilklimatischen Höhenluftkurort ist es immer um sechs Grad kühler als in Wien. 

https://www.erlebnisalm.com/

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