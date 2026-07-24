Vom Einsersessellift zum coolen Sport-Hotspot

Einige unter uns können sich sicher noch daran erinnern, als man mit einem „Einsersessellift“ in die luftigen Höhen Mönichkirchens transportiert wurde. Diese Tage sind schon lange vorbei, denn aus einem klassischen Skigebiet ist in den vergangenen 15 Jahren eine der erfolgreichsten Ganzjahresdestinationen Niederösterreichs geworden: Die Erlebnisalm Mönichkirchen im Bezirk Neunkirchen knackte im Sommer 2025 mit mehr als 60.000 Gästen einen neuen Rekord. Seit der Übernahme durch das Land vor 15 Jahren wurden über zehn Millionen Euro investiert, insgesamt kamen bereits 1,9 Millionen Besucher.