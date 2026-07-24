Vom Einsersessellift zum coolen Sport-Hotspot

Mit neuen Attraktionen wie Mountaincart-Strecke oder Schaukelwegstationen will man den Höhenluftkurort Mönichkirchen im Bezirk Neunkirchen noch stärker als Ganzjahresdestination etablieren – und es funktioniert!
Einige unter uns können sich sicher noch daran erinnern, als man mit einem „Einsersessellift“ in die luftigen Höhen Mönichkirchens transportiert wurde. Diese Tage sind schon lange vorbei, denn aus einem klassischen Skigebiet ist in den vergangenen 15 Jahren eine der erfolgreichsten Ganzjahresdestinationen Niederösterreichs geworden: Die Erlebnisalm Mönichkirchen im Bezirk Neunkirchen knackte im Sommer 2025 mit mehr als 60.000 Gästen einen neuen Rekord. Seit der Übernahme durch das Land vor 15 Jahren wurden über zehn Millionen Euro investiert, insgesamt kamen bereits 1,9 Millionen Besucher.
Laufende Neuerungen bringen immer mehr Gäste
„Stillstand ist der Feind des Guten“, betonte Ecoplus-Aufsichtsratschef Kurt Hackl. Das Erfolgsrezept: Statt nur auf den Winter zu setzen, lockt die Erlebnisalm inzwischen an rund 280 Tagen im Jahr mit Angeboten für Familien und Naturliebhaber. Jeder vierte Euro wird bereits im Sommer erwirtschaftet, die Zahl der Ganzjahresarbeitsplätze stieg von 15 auf 20.
Damit der Boom anhält, gibt es heuer gleich drei Neuerungen: eine 1,8 Kilometer lange familienfreundliche Mountaincart-Strecke, ein Mountaincart-Angebot für Kleinkinder sowie einen modernisierten Schaukelweg mit neuer Station, QR-Codes und Rätselrallye.
Frühstück am Sessellift boomt besonders
„Zu einem echten Publikumsmagnet hat sich das Frühstück am Sessellift entwickelt“, freut sich Ralf Eisenhut, Geschäftsführer der Erlebnisalm Mönichkirchen. Mehr als 1700 Mal wurde dieses Erlebnis bereits gebucht. Und sollten die Temperaturen jetzt wieder steigen, kann man sich in Mönichkirchen etwas Abkühlung holen, denn im heilklimatischen Höhenluftkurort ist es immer um sechs Grad kühler als in Wien.
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