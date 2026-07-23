Neue Pflanzensorten sollen Wassermangel trotzen

Suche nach Auswegen

Und damit zeigt sich schonungslos, welche Sorten auch in trockenen Jahren bestehen können. Ein Gebot der Stunde. Denn die extreme Trockenheit der letzten Monate hat die Bauern zur Verzweiflung gebracht. „Wir suchen Auswege“, betont AGES-Chef Johannes Pleiner-Duxneuner.

Die Erkenntnisse aus den Feldversuchen fließen direkt in die österreichische Sortenzulassung ein. Nur Pflanzen, die unter heimischen Klima- und Bodenverhältnissen einen echten Mehrwert bieten, schaffen den Sprung auf die Äcker.