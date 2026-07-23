Neue Pflanzensorten sollen Wassermangel trotzen

Die Sonne brennt, der Boden dürstet – und auf vielen Feldern fallen die Erträge heuer um bis zu 50 Prozent geringer aus als im Vorjahr. Im Weinviertel werden klimafitte Sorten gezüchtet, die Hitze und Dürre überleben können.
Für Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig ist klar: Der Klimawandel verlangt nach neuen Antworten. Mit dem Neubau der AGES-Versuchsstation in Großnondorf werde gezielt in Forschung für klimafitte Sorten investiert, die Trockenheit und Hitze besser verkraften und damit die Versorgung mit heimischen Lebensmitteln absichern sollen.
Reale Bedingungen ohne Bewässerung
Gerade der Ort im Bezirk Hollabrunn gilt dabei als Schlüsselstandort. Im dürregeplagten pannonischen Trockengebiet werden Pflanzen unter realen Bedingungen ganz ohne Bewässerung gezüchtet.
Suche nach Auswegen
Und damit zeigt sich schonungslos, welche Sorten auch in trockenen Jahren bestehen können. Ein Gebot der Stunde. Denn die extreme Trockenheit der letzten Monate hat die Bauern zur Verzweiflung gebracht. „Wir suchen Auswege“, betont AGES-Chef Johannes Pleiner-Duxneuner.
Die Erkenntnisse aus den Feldversuchen fließen direkt in die österreichische Sortenzulassung ein. Nur Pflanzen, die unter heimischen Klima- und Bodenverhältnissen einen echten Mehrwert bieten, schaffen den Sprung auf die Äcker.
Trockenbedingter Stress! Hier wird keine künstliche Bewässerung durchgeführt – das ist essenziell im Hinblick auf neue, klimafitte Sorten.
AGES-Chef Anton Reinl
Widerstandsfähige Landwirtschaft
So soll die Landwirtschaft Schritt für Schritt widerstandsfähiger werden – damit auch in Zukunft trotz immer häufiger werdender Wetterextreme eine sichere Ernte eingefahren werden kann.
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