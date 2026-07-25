State Insolvency Fund Faces Bankruptcy Itself

At first, Serhat Keskin couldn’t believe it. His employer’s bankruptcy at the end of 2024 hit the KTM technician like a sledgehammer. Although it had been on the horizon for some time, it was still a shock. “Because the expected Christmas bonus had already been earmarked for unpaid bills. I was lucky that my bank worked with me. That’s the advantage of living in the countryside, where everyone knows everyone,” says the father of two, who had to cover the mortgage payments on his house—his wife was on maternity leave at the time.