Fischer warnt: „Sonst haben wir ein Riesenproblem“

„Es wird schon eine Challenge in den ersten Spielen werden, vor allem in der Defensivreihe. Da darf nicht mehr viel passieren, sonst haben wir ein Riesenproblem“, meinte Fischer. Helm betonte indes, die Lehren aus dem Vorjahr gezogen zu haben. Ans Limit gehen werde er mit seinen Schlüsselspielern sicher nicht. „Wir müssen die Spieler auch schützen“, sagte er. Die Verantwortung alleine auf Dragovic und Co. abzuladen, sei zu einfach. „Da muss man auch jungen Spielern das Vertrauen schenken können.“