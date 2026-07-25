„Maritimer Terrorismus“: Houthi-Ziele angegriffen

„Bleibt nicht ungestraft“

Ein Houthi-naher TV-Sender bezeichnete die Angriffe als „saudi-arabische Aggression“. Die Angriffe auf zivile Ziele würden „nicht ungestraft bleiben“, zitierte die von der Miliz kontrollierte Nachrichtenagentur Saba deren Mitteilung. Laut dem iranischen Sender Press TV folgten in der Nacht auf Samstag Gegenangriffe der Houthi in Saudi-Arabien. Demnach gab es unter anderem Explosionen in der Hafenstadt Yanbu. Auch die Küstenstadt Jisan soll mit Raketen attackiert worden sein.