WM-Held Vozinha hat jetzt einen neuen Verein

Kap-Verde-Torhüter Vozinha hat einen neuen Verein gefunden. Der 40-Jährige wird sich dem chilenischen Klub Colo-Colo anschließen. Bei der WM wurde der Keeper zum absoluten Kult-Kicker und brachte selbst Weltmeister Spanien zur Verzweiflung.
Sowohl gegen Weltmeister Spanien in der Gruppenphase (0:0) als auch Vizeweltmeister Argentinien im Sechzehntelfinale (2:3 nach Verlängerung) glänzte Torhüter Vozinha und sammelte so zahlreiche neue Fans. In den sozialen Medien scharten sich plötzlich Millionen Follower um den Routinier.
Und doch war seine sportliche Zukunft offener denn je. Immerhin war sein Vertrag bei Portugal-Klub Chavez im Sommer ausgelaufen. Doch an Interessenten sollte es dem 40-Jährigen nach seinen WM-Auftritten nicht mangeln.
Kein Wiedersehen mit Messi
Nachdem es Gerüchte um mehrere Vereine gab – auch ein Engagement bei Messi-Klub Inter Miami schien eine realistische Option – hat sich Vozinha nun entschieden.
Für den Routinier geht es aber weder nach Nordamerika noch nach Europa und auch nicht nach Saudi-Arabien. Vielmehr hat er sich für einen Wechsel nach Chile entschieden. Erstligist Colo-Colo konnte sich die Dienste des Kult-Kickers sichern.
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