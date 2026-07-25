Haaland-Überraschung bei Hochzeit von Star-Kicker

Traumhochzeit für Italiens Nationaltorhüter Gianluigi Donnarumma und seine Partnerin Alessia Elefante. Das Paar hat sich in ihrer Heimat das „Ja-Wort“ gegeben und dabei auch reichlich Fußball-Prominenz eingeladen. Für einen besonderen Moment sorgte Superstar Erling Haaland.
Am Freitag war es für das Paar so weit: Donnarumma und Elefante haben sich in der Kirche San Giorgio Martire in Puglien das „Ja-Wort“ gegeben. Der ManCity-Torwart erschien im eleganten, zweifarbigen Anzug, die Braut in einem klassischen weißen Kleid mit langem Schleier.
Mit dabei waren auch zahlreiche Gäste aus der Welt des Fußballs, wie etwa die „Gazzetta dello Sport“ berichtet. Darunter etwa Nicola Barella, Fußball-Legende Paolo Maldini, Trainer Robero Mancini und Norwegen-Knipser Erling Haaland.
Der große Haaland-Auftritt
Dieser wiederum sorgte für einen besonderen Moment. Denn der Superstar nahm eine Trommel in die Hand und stimmte kurzerhand den bei der WM zum Kult gewordenen „Viking Row“ an.
Zahlreiche Gäste machten begeistert mit und „ruderten“ auf dem Boden fleißig mit, während Haaland mit der Trommel den Takt angab. Eine gelungene Überraschung für das amüsierte Paar.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.