62 Tote: „Fehlreaktion“ Grund für Flugzeugabsturz

Mängel im Risikomanagement

Unterdessen hätten sich die Piloten im Cockpit über persönliche Themen unterhalten, die ihre Aufmerksamkeit von der Eisüberwachung abgelenkt hätten. Sie hätten die Ernsthaftigkeit der Situation nicht rechtzeitig erkannt und das vorgesehene Verfahren auch nicht befolgt. Zusätzlich stellte die Behörde allgemeine Mängel der Fluggesellschaft im Risikomanagement fest.