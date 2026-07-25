In Cockpit getratscht
62 Tote: „Fehlreaktion“ Grund für Flugzeugabsturz
Ein defektes Enteisungssystem bei schlechten Wetterbedingungen sowie Fehlreaktionen der Piloten waren laut Ermittlern maßgebliche Faktoren bei einer Flugkatastrophe mit 62 Toten in Brasilien.
Die Maschine der brasilianischen Fluggesellschaft Voepass war am 9. August 2024 im Bundesstaat São Paulo kurz vor dem Ziel in der Kleinstadt Vinhedo abgestürzt. Alle 58 Passagiere und vier Besatzungsmitglieder kamen dabei ums Leben.
Ablenkungen im Cockpit
Das Flugzeug sei trotz des nicht funktionsfähigen Enteisungssystems gestartet und habe mit widrigen Wetterbedingungen zu kämpfen gehabt, heißt es in dem Bericht. „Dieser Zustand führte zu einer übermäßigen Eisbildung an kritischen Flugzeugoberflächen, einem erhöhten Luftwiderstand, einer erheblichen Verringerung der Fluggeschwindigkeit sowie zur Auslösung mehrerer Warn- und Vorsichtmeldungen.“
Mängel im Risikomanagement
Unterdessen hätten sich die Piloten im Cockpit über persönliche Themen unterhalten, die ihre Aufmerksamkeit von der Eisüberwachung abgelenkt hätten. Sie hätten die Ernsthaftigkeit der Situation nicht rechtzeitig erkannt und das vorgesehene Verfahren auch nicht befolgt. Zusätzlich stellte die Behörde allgemeine Mängel der Fluggesellschaft im Risikomanagement fest.
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