Verkehr am Fernpass wird mit dem Tunnel zunehmen

Bürgermeister sind klar für den Fernpass-Ausbau

Gegenüber der „Krone“ erklärt Walter Tschon, Vize-Landesumweltanwalt von Tirol, Folgendes: „Grundsätzlich kann angemerkt werden, dass dieser Bescheid trotz bereits im Projektantrag vorgesehener und damit verbindlicher Ausgleichsmaßnahmen im Sinne der Ausführungen des Amtssachverständigen für Naturkunde zu Beeinträchtigungen der diversen Schutzgüter führt. Im Rahmen der im Gesetz vorgesehen verbindlichen Interessenabwägung ist auch von wesentlicher Bedeutung, dass die vom Projekt unmittelbar betroffenen Gemeinden ausdrücklich zugestimmt haben. Ja, sie haben dieses Projekt als vorteilhaft für die Gemeinden beschrieben und dies auch in ihren Stellungnahmen zum Ausdruck gebracht.“