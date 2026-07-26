Ein Junggesellenabschied mit viel Kopfschmerzen

Die lang ersehnte Beförderung von Werbefachmann Joe (Kevin Hart) steht auf wackeligen Beinen, denn der 40-Jährige scheint den Anschluss zur jüngeren Generation – und somit die Zielgruppe seiner Kunden – verloren zu haben. Da kommt es ihm nur gelegen, dass er im Junggesellen-Gruppen-Chat einer deutlich jüngeren Männerrunde landet und – eh schon unwahrscheinlich genug – von ihr tatsächlich zum Poltern nach Miami eingeladen wird. Joe packt die Gelegenheit beim Schopfe und fliegt tatsächlich spontan nach Florida, um die vier Mittzwanziger Nick (Marcello Hernández), Mason (Mason Gooding), Freshman (Kam Patterson) und Hunter (Ben Marshall) kennenzulernen. Neben dem unvermeidbaren Generationenkonflikt bekommt es die Truppe im Laufe der schicksalhaften und titelgebenden „72 Stunden“ zusätzlich mit der Polizei und einem Drogenkartell zu tun.