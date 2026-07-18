„Lucky“: Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel

Das muss natürlich gefeiert werden, doch auf die rauschende Partynacht folgt die schnelle Ernüchterung: Als Lucky in ihrer Hotel-Suite erwacht, ist nicht nur das Geld weg, sondern mit ihm auch ihr Mann. Und statt des Zimmerservice klopft das FBI an die Tür. Sie sind dem gestohlenen Steuergeld auf der Spur, das Lucky und Cary wiederum Gangsterboss Whittaker (William Fichtner) entwendet haben. Dementsprechend sind ihr nicht nur die Behörden, angeführt von Agentin Rand (Aunjanue Ellis-Taylor), sondern auch die mächtige Gangster-Matriarchin Priscilla Masterson (Annette Bening) auf den Fersen. Das gefährliche Katz-und-Maus-Spiel kann beginnen