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„Lucky“: Ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel

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18.07.2026 19:30
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Hollywoodstar Anya Taylor-Joy („Das Damengambit“) schlüpft in die Rolle der titelgebenden Protagonistin, die zwar zehn Millionen Dollar erbeutet, allerdings leer ausgeht und auf der Flucht vor Behörden und Gangstern ist.

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Ihr beruflicher Werdegang wurde Lucky (Anya Taylor-Joy) in die Wiege gelegt, die ihr Vater somit – wie es Fiona Apple so treffend in der Titelsequenz Folge für Folge singt – unter Damokles’ Schwert gestellt hat. John Armstrong (Timothy Olypant) ist nämlich ein Dieb und Trickbetrüger. Und da der Apfel bekanntlich nicht weit vom Stamm fällt, ist Lucky nun leider in jener Bredouille, in der sie eben ist. Gerade hat sie mit ihrem Ehemann Cary (Drew Starkey) zehn Millionen Dollar und damit den Start in ein neues Leben erbeutet.

Ob das namensgebende Glück am Ende auf Luckys (Anya Taylor-Joy) Seite ist, wird sich zeigen.
Ob das namensgebende Glück am Ende auf Luckys (Anya Taylor-Joy) Seite ist, wird sich zeigen.(Bild: Apple)

Das muss natürlich gefeiert werden, doch auf die rauschende Partynacht folgt die schnelle Ernüchterung: Als Lucky in ihrer Hotel-Suite erwacht, ist nicht nur das Geld weg, sondern mit ihm auch ihr Mann. Und statt des Zimmerservice klopft das FBI an die Tür. Sie sind dem gestohlenen Steuergeld auf der Spur, das Lucky und Cary wiederum Gangsterboss Whittaker (William Fichtner) entwendet haben. Dementsprechend sind ihr nicht nur die Behörden, angeführt von Agentin Rand (Aunjanue Ellis-Taylor), sondern auch die mächtige Gangster-Matriarchin Priscilla Masterson (Annette Bening) auf den Fersen. Das gefährliche Katz-und-Maus-Spiel kann beginnen

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Identitätsprobleme

Nachdem die Adaption von Marissa Stapleys gleichnamigen Bestseller große Handlungsstränge aus dem Buch auslässt, fällt es der siebenteiligen Serie beizeiten schwer, ihre Identität zu finden. Ein Umstand, den Taylor-Joy, Benning, Fichtner oder Ellis-Taylor mit ihren herausragenden schauspielerischen Leistungen zumindest bis zu einem gewissen Grad kaschieren können. Am Ende bleibt eine spannende Sommer-Action, deren Glaubwürdigkeit man nicht näher hinterfragen muss.

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