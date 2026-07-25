Jennifer Garner: „Freunde sind Atem des Lebens“

„Ganz oft nur eine Konversations davon entfernt, uns besser zu fühlen“

Trauer ist ein wichtiges Thema in „The Five-Star Weekend“. Garner: „Ich liebe es an der Show, dass wir erleben, wie unterschiedlich die Figuren trauern. Doch dadurch entfernen sie sich voneinander, und was wir von ihnen lernen können, ist, dass wir ganz oft nur eine Konversation davon entfernt sind, uns besser zu fühlen und zu heilen. Manchmal ist alles, was du brauchst, ein gutes Gespräch.“