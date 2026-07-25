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„Krone“-Interview

Jennifer Garner: „Freunde sind Atem des Lebens“

Unterhaltung
25.07.2026 19:00
Porträt von Jasmin Gaderer
Von Jasmin Gaderer

Die neue Sky-Serie „The Five-Star Weekend“ begleitet eine Gruppe von Frauen durch Höhen und Tiefen. Die „Krone“ sprach mit den beiden Hauptdarstellerinnen über die Produktion. 

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Eine beliebte Food-Influencerin kämpft mit dem Verlust ihres Mannes und lädt ihre Freundinnen übers Wochenende in ihr luxuriöses Strandhaus ein. Jede der Frauen bringt ihre eigene Geschichte mit, und schon bald kommt es zu einigen überraschenden Bekenntnissen – „The Five-Star Weekend“ ist ab sofort auf Sky verfügbar.

V. l.: D’Arcy Carden, Jennifer Garner, Gemma Chan und Chloë Sevigny bei der Premiere
V. l.: D’Arcy Carden, Jennifer Garner, Gemma Chan und Chloë Sevigny bei der Premiere(Bild: AFP/EMMA MCINTYRE)

Und obwohl die Dramaserie nicht mit ganz so vielen schockierenden Wendungen aufwartet, wie der Trailer suggeriert, ist sie als Monument der Freundschaft sehenswert. Hauptdarstellerin Jennifer Garner erklärt im „Krone“-Interview: „Freundschaften unter Frauen sind der Atem des Lebens für mich. Sie unterhalten dich, sie treiben dich an, sie erden dich. Sie sind für mich einfach alles.“

Sie hofft, dass die Serie so manche alte Freundschaften wieder neu belebt: „Vielleicht haben einige Zuschauer schon mit dem Gedanken gespielt, sich bei jemandem aus der eigenen Vergangenheit zu melden. Ich hoffe, diese Serie gibt ihnen einen Schubs. Ruf an! Sag einfach Hallo!“

Mit der Figur von Gemma Chan verbindet Garners Charakter in der Serie eine ambivalente Beziehung, in der es viel Streit gibt, aber: „Beide haben einen Verlust erlebt, das verbindet sie und sie sind einander sehr wichtig“, so Chan.

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„Ganz oft nur eine Konversations davon entfernt, uns besser zu fühlen“
Trauer ist ein wichtiges Thema in „The Five-Star Weekend“. Garner: „Ich liebe es an der Show, dass wir erleben, wie unterschiedlich die Figuren trauern. Doch dadurch entfernen sie sich voneinander, und was wir von ihnen lernen können, ist, dass wir ganz oft nur eine Konversation davon entfernt sind, uns besser zu fühlen und zu heilen. Manchmal ist alles, was du brauchst, ein gutes Gespräch.“

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