Neuauflage für die Kultserie „Unsere kleine Farm“

In mehr als 50 Jahre hat sich die Geschichte zwar nicht geändert, allerdings die Art und Weise wie wir erzählen. Und so lassen Vater Charles (Luke Bracey) Mutter Caroline (Crosby Fitzgerald) und die Töchter Mary (Skywalker Hughes) und Laura (Alice Halsey) – basierend auf Ingalls drittem Buch – Wisconsin hinter sich, um einen Neustart in Kansas zu wagen, wo sie – wie schon damals – mit allen Widrigkeiten des Wilden Westens zu kämpfen haben. Diesmal zumindest mit der Anerkennung, dass das Land, das sie und viele andere Siedler für sich beanspruchen, nicht ihres, sondern jenes der Osage ist. Neben der indigenen Sichtweise auf die damalige Situation, die diesmal eine zentrale Rolle einnimmt, finden in der Neuauflage auch schwarze Siedler endlich ihren Platz. Mädchen und Frauen dürfen starke Charaktere sein, doch die restliche Wild-West-Lagerfeuerromantik bleibt weitgehend beim Altbewährten.