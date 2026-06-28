„The Bear“: Ein allerletzter Gruß aus der Küche

Während die ganze Mannschaft mehr und mehr die Liebe zu ihrem Restaurant entdeckt, ist für Carmy klar: Er muss hier raus – für sein eigenes Seelenheil. Deshalb übergibt er das Zepter an Souschef Sydney (Ayo Edebiri) – natürlich nicht ganz ohne Hindernisse. Über Chicago zieht ein Jahrhundertunwetter, das marode Haus beginnt an allen Ecken und Enden zu zerfallen, die Lebensmittel sind knapp und das Restaurant ist komplett überbucht. Es zu schließen ist keine Option, denn das können sie sich nicht leisten. Also bleibt ihnen nur eines übrig, nämlich, wie es Carmys Bruder früher zu sagen pflegte: „Let it rip“, also: „Lass es krachen!“