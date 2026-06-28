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„The Bear“: Ein allerletzter Gruß aus der Küche

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28.06.2026 05:00
Porträt von Kalman Gergely
Von Kalman Gergely

Carmy (Jeremy Allen White), Sydney (Ayo Edebiri) und Co. kämpfen in der fünften und letzten Staffel der Erfolgsserie um das Überleben ihres Restaurants und zeigen kompromisslos und authentisch, warum „The Bear“ eine der besten Serien der vergangen Jahre war.

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Wer schon mal eine außergewöhnlich gute Sauce oder einen köstlichen Braten zubereitet hat, weiß, was – nebst qualitativ hochwertigen Zutaten – das Wichtigste ist: Zeit. Überhaupt braucht es in einer guten (Sterne-)Küche lange, akribische Vorbereitung, um des Chaos Herr zu werden und beim finalen Anrichten für die Gäste punktgenau und präzise abliefern zu können – möglichst kompromisslos und authentisch.

Die Analogie zu einer der spannendsten Serien der vergangenen Jahre lässt sich da kaum von der Hand weisen, denn genau dieser Zwiespalt zwischen Chaos und Akribie hat „The Bear“ bereits mit seiner ersten Staffel zum Kult gemacht.

Carmy (White) und Sydney (Edebiri) kämpfen um ihr geliebtes Restaurant.
Carmy (White) und Sydney (Edebiri) kämpfen um ihr geliebtes Restaurant.(Bild: Hulu)

Küchen-Wunderkind Carmy (Jeremy Allen White), der den heruntergekommenen Sandwich-Laden seines verstorbenen Bruders übernimmt, ihn mit Ach, Krach und einer schwerst dysfunktionalen Mannschaft, bestehend aus erster und zweiter Familie, über Wasser hält und ihn schließlich in einen Kulinariktempel umkrempelt. Nach vier Staffeln scheinen die zwischenmenschlichen Wogen nun endlich etwas geglättet und das gemeinsame Ziel klar: Der Laden muss brummen und der erste Stern muss her.

Während die ganze Mannschaft mehr und mehr die Liebe zu ihrem Restaurant entdeckt, ist für Carmy klar: Er muss hier raus – für sein eigenes Seelenheil. Deshalb übergibt er das Zepter an Souschef Sydney (Ayo Edebiri) – natürlich nicht ganz ohne Hindernisse. Über Chicago zieht ein Jahrhundertunwetter, das marode Haus beginnt an allen Ecken und Enden zu zerfallen, die Lebensmittel sind knapp und das Restaurant ist komplett überbucht. Es zu schließen ist keine Option, denn das können sie sich nicht leisten. Also bleibt ihnen nur eines übrig, nämlich, wie es Carmys Bruder früher zu sagen pflegte: „Let it rip“, also: „Lass es krachen!“

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Zum Finale nochmal auf Anschlag
Während Staffel drei und vier oft (und fälschlicherweise) in der Kritik gestanden sind, das Niveau der ersten beiden nicht halten zu können, sollten sie als außergewöhnlichere Zutaten eines Gerichts gesehen werden, das mit Staffel fünf nun endlich fertig gekocht wird. Denn zum Finale wird der Herd nochmal auf Anschlag aufgedreht. Oder um bei der anfänglichen Metapher zu bleiben: Die Zeit ist um, die Sauce ist einreduziert und der Braten ist fertiggeschmort für einen allerletzten Gruß aus der Küche.

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