Drogenlenker ohne Schein hat Kennzeichen gestohlen

Bei einer Verkehrskontrolle durch Polizisten in Ried im Innkreis wurde ein 22-jähriger Slowake aus Wels vorübergehend festgenommen. Der 22-Jährige hatte gestohlene slowakische Kennzeichen an seinem Auto angebracht. Er besaß auch keine gültige Lenkberechtigung und konnte keinen Zulassungsschein vorweisen.