Drogenlenker ohne Schein hat Kennzeichen gestohlen

Er war zugedröht, besaß weder Führerschein noch Kfz-Zulassung und soll die am Wagen montierten slowakischen Kennzeichentafeln gestohlen haben. In den vergangenen Monaten war er außerdem in neun weitere Fälle von Eigentumskriminalität verwickelt.
Bei einer Verkehrskontrolle durch Polizisten in Ried im Innkreis wurde ein 22-jähriger Slowake aus Wels vorübergehend festgenommen. Der 22-Jährige hatte gestohlene slowakische Kennzeichen an seinem Auto angebracht. Er besaß auch keine gültige Lenkberechtigung und konnte keinen Zulassungsschein vorweisen.
Vorführung beim Amtsarzt
Weitere Ermittlungen ergaben, dass der 22-Jährige in den vergangenen Monaten bereits in neun weiteren Fällen zu Eigentumskriminalität verdächtigt wird.
Der Slowake wies außerdem Symptome einer Suchtgiftbeeinträchtigung auf und wurde deshalb dem Amtsarzt vorgeführt. Die klinische Untersuchung ergab, dass er fahruntauglich war. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der 22-Jährige auf freiem Fuß angezeigt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.