Juweliereinbrecher flüchteten mit wertvoller Beute

Zeuge beobachtete Duo

Ein Zeuge, der in einem Nachbarhaus wohnt, teilte den Polizisten mit, dass zwei mit Sturmhaube maskierte Männer die Tür eingeschlagen, sich aus den Vitrinen bedient hätten und dann mit einem grauen Pkw geflüchtet seien. Das Duo dürfte Beute in Höhe von mehreren 100.000 Euro gemacht haben. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt.