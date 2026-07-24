Juweliereinbrecher flüchteten mit wertvoller Beute

Uhren, Schmuck und Preziosen im Wert von mehreren 100.000 Euro sollen Einbrecher in der Nacht zum Freitag bei einem Juwelier in Perg (OÖ) erbeutet haben. Ein beobachtete, wie zwei maskierte Männer nach der Tat mit einem grauen Auto flüchteten. Die Polizeifahndung läuft.
Zu einem Einbruch in ein Juweliergeschäft im Stadtgebiet von Perg war es in der Nacht zum Freitag gekommen. Gegen 2,30 Uhr wurde die Polizei über eine Alarmanlage informiert.
Als die Beamten wenige Minuten später am Tatort eintrafen, waren die Einbrecher bereits verschwunden. Die Eingangstür war beschädigt und das Innere des Geschäftes durchwühlt.
Zeuge beobachtete Duo
Ein Zeuge, der in einem Nachbarhaus wohnt, teilte den Polizisten mit, dass zwei mit Sturmhaube maskierte Männer die Tür eingeschlagen, sich aus den Vitrinen bedient hätten und dann mit einem grauen Pkw geflüchtet seien. Das Duo dürfte Beute in Höhe von mehreren 100.000 Euro gemacht haben. Die Höhe des angerichteten Sachschadens ist noch nicht bekannt.
Trotz intensiver Fahndungsmaßnahmen konnten die Unbekannten vorläufig entkommen. Die Ermittlungen des Landeskriminalamts Oberösterreich laufen.
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