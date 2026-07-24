Linzer Pflasterspektakel: „So viel Spaß und Gaudi“

Schon die ersten Sambarhythmen zauberten ein Lächeln in die Gesichter. Als dann die bunte Schar höchst lebendig und zu Späßen aufgelegt vom OK Platz auf den Hauptplatz zog, ging allen das Herz auf: Linz schwebte spürbar auf Wolke 7! Ja, Straßenkunst macht glücklich.

Am Freitag und Samstag gibt es volles Programm. „A lot of fun! Ganz viel Spaß!“, bringen es die Tänzerinnen und Tänzerinnen von The Pole Jungle auf den Punkt. „Das Publikum ist einfach so gut hier“, schwärmt das Duo Kamimaro aus Japan. Viele neue Artisten sind heuer dabei, und wunderbare herzerwärmende Clowns!