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Linzer Pflasterspektakel: „So viel Spaß und Gaudi“

Oberösterreich
24.07.2026 13:30
Extrem lustig! Comedy-Helden aus Argentinien
Extrem lustig! Comedy-Helden aus Argentinien(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Porträt von Elisabeth Rathenböck
Von Elisabeth Rathenböck

Das Linzer Pflasterspektakel macht noch bis Samstag die Innenstadt zu einer endlosen Bühne – ohne Eintritt, aber mit Tausenden unbezahlbaren Momenten. Trommelrhythmen lassen die Altstadt beben, während Feuerkünstler den Nachthimmel erleuchten und Artisten Groß und Klein zum Staunen bringen

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Die Linzer Landstraße war am Donnerstag, punkt 16 Uhr knallvoll. So viele Besucher wollten heuer den Festzug des Linzer Pflasterspektakels sehen!

Schon die ersten Sambarhythmen zauberten ein Lächeln in die Gesichter. Als dann die bunte Schar höchst lebendig und zu Späßen aufgelegt vom OK Platz auf den Hauptplatz zog, ging allen das Herz auf: Linz schwebte spürbar auf Wolke 7! Ja, Straßenkunst macht glücklich.

Am Freitag und Samstag gibt es volles Programm. „A lot of fun! Ganz viel Spaß!“, bringen es die Tänzerinnen und Tänzerinnen von The Pole Jungle auf den Punkt. „Das Publikum ist einfach so gut hier“, schwärmt das Duo Kamimaro aus Japan. Viele neue Artisten sind heuer dabei, und wunderbare herzerwärmende Clowns!

The Pole Jungle: „Wir haben viel trainiert – jetzt zeigen wir hier unser Können.“
The Pole Jungle: „Wir haben viel trainiert – jetzt zeigen wir hier unser Können.“(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)
Göttin trifft auf heiße Samba-Rhythmen
Göttin trifft auf heiße Samba-Rhythmen(Bild: Horst Einöder/Flashpictures)

Auch die Musik wird großgeschrieben
In der Spektakel-Oase Klanghof im Alten Rathaus ist die Musik zu Hause, zu der man mittanzen darf. Auch die lautstarken Samba-Gruppen fehlen heuer nicht. „Brincadeira“ und die „Barbarossa Samba Group“ zählen zu den Höhepunkten des Programms.

Sie verbinden ihre wilden Rhythmen mit Choreografien und zahlreichen Effekten und heizen dem Publikum unter anderem am OK Platz und am Stifterplatz ein. Am Samstag, 25. Juli, findet auf der Promenade um 21 Uhr eine Samba-Session mit den teilnehmenden Samba-Gruppen statt.

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Tagesprogramm und Fotopoints
Wichtig für Besucher: Das aktuelle Tagesprogramm finden Sie auf pflasterspektakel.at. Dort sind auch die Zeiten für die „Show to go“ - die Clowns auf ihrem Spaziergang durch die Stadt – zu finden. Der Bildergarten in der Altstadt ist ab 17 Uhr geöffnet; hier gibt es Souvenirs und zahlreiche Fotomotive. Für Kinder gibt es das Kinderspektakel im Donaupark und im Schlossmuseum.

Orte zum Rasten und Abkühlen finden sich außerdem im Mariendom, in der Ursulinenkirche und im Alten Dom sowie im lauschigen Innenhof des Alten Rathauses.

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