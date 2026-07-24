Ist Oberösterreich (noch) ein soziales Land?

Anfragen an Stelzer, Dörfel und Haimbuchner

Wie sieht es vor diesem Hintergrund bei Förderungen für Bedürftige aus? Ist das Land da ebenso generös? Dem will die SPÖ auf den Grund gehen – mit gleich drei schriftlichen Anfragen an die jeweils zuständigen Regierungsmitglieder Landeshauptmann Thomas Stelzer, Soziallandesrat Christian Dörfel (beide ÖVP) und LH-Vize Manfred Haimbuchner (FPÖ). Sie müssen über die Sommerferien beantworten, ob zentrale Sozialleistungen – Wohnbeihilfe, Schulveranstaltungshilfe (Haimbuchner), Fernpendelbeihilfe (Stelzer) sowie Heizkostenzuschuss und zahlreiche Unterstützungen für pflegende Angehörige und Menschen mit Behinderung (Dörfel) – seit 2015 mit der Teuerung Schritt gehalten haben.