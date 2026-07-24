35-Jähriger misshandelte seine Ex-Lebensgefährtin

Ein 35-jähriger Bosnier ist verdächtig, in der Nacht zum Dienstag seine ehemalige 33-jährige Lebensgefährtin in Laakirchen körperlich misshandelt, mit dem Umbringen bedroht und versucht zu haben, sie durch Drohungen zur Zahlung eines Geldbetrages zu veranlassen. Während dieser Nacht entzog sich der Mann außerdem auch einer polizeilichen Anhaltung, woraufhin an seinem Fahrzeug eine Radklammer angebracht wurde.