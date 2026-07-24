35-Jähriger misshandelte seine Ex-Lebensgefährtin

Seine Ex-Lebensgefährtin soll ein 33-jähriger Bosnier in Laakirchen (OÖ) attackiert haben. Er drohte damit, sie zu töten und forderte von ihr auch Geld. Der Mann soll sich später auch noch einer polizeilichen Anhaltung entzogen und eine Radklammer aufgebrochen haben.
Ein 35-jähriger Bosnier ist verdächtig, in der Nacht zum Dienstag seine ehemalige 33-jährige Lebensgefährtin in Laakirchen körperlich misshandelt, mit dem Umbringen bedroht und versucht zu haben, sie durch Drohungen zur Zahlung eines Geldbetrages zu veranlassen. Während dieser Nacht entzog sich der Mann außerdem auch einer polizeilichen Anhaltung, woraufhin an seinem Fahrzeug eine Radklammer angebracht wurde.
Diese dürfte der 35-Jährige wenig später aber mit einem Winkelschleifgerät gewaltsam geöffnet und beschädigt haben. Der Mann wurde nämlich am Dienstagvormittag von einer Streife zu einer Verkehrskontrolle angehalten. Dabei wurde die beschädigte Radklammer im Kofferraum gefunden und der 35-Jährige zur sofortigen Einvernahme mitgenommen.
Radklammer aufgeflext
Bei dieser zeigte er sich bezüglich der Beschädigung der Radklammer geständig, bestritt jedoch die restlichen gegen ihn erhobenen Vorwürfe. Auf dem Überwachungsvideo einer Tankstelle ist aber zu sehen, wie der 35-Jährige die 33-Jährige körperlich attackiert hatte.
Schließlich wurde der Bosnier, nach Anzeige bei der Staatsanwaltschaft Wels, aufgrund offener Vorführungen zum Strafantritt sowie einer offenen verwaltungsrechtlichen Ersatzfreiheitsstrafe ins Polizeianhaltezentrum Linz eingeliefert.
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