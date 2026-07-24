„Hair“: Ein Musical-Hit voll Liebe und Rebellion

Gelungene Anbindung ans Heute

Kraftvolle Tanzszenen und romantische Bilder (Choreografie: Susanne ten Harmsen) treffen auf psychedelische Lichteffekte und wunderbare Kostüme (Liliana Schaber). Verstärkt wird die gelungene Renaissance der Hippie-Zeit durch den Einsatz einer Live-Kamera: Die Bilder werden in Super-8-Film-Ästhetik auf einen kleinen Screen übertragen (Visuals: Andreas „Ivo“ Ivancsics). Mit Dialogen, die teilweise im oberösterreichischen Dialekt gesprochen werden, gelingt zudem eine weitere Aktualisierung.