Linzer Technologiegruppe Keba übernimmt Franzosen

Transtechnik mit Sitz bei Dijon werde als 100-Prozent-Tochter dem Geschäftsbereich Industrial Automation der Keba Gruppe angehören, alle Beschäftigten werden übernommen. Die bisherigen Eigentümer bleiben als lokales Management beim Unternehmen erhalten. Die Übernahme von Transtechnik sei ein wichtiger strategischer Schritt im Ausbau des Frankreichgeschäfts. „Wir stärken damit unsere lokale Präsenz in einem der wichtigsten europäischen Automatisierungsmärkte und schaffen die Basis, unser Geschäft dort langfristig weiter auszubauen“, meint Keba-CEO Christoph Knogler. Für die französische Firma Transtechnik wiederum sei die Übernahme durch die Linzer eine „neue Möglichkeit, unser Lösungsangebot weiterzuentwickeln“, sagt Transtechnik-Geschäftsführer Bruno Coupechoux.