Europa brennt
Feuer außer Kontrolle – Macron bittet um Hilfe
Waldbrände wüten derzeit in einigen Teilen Europas. In manchen Ländern geraten die Feuer immer weiter außer Kontrolle. In Spanien und Italien brennt es jeweils in mehreren Regionen. Frankreich kann die Flammen nicht mehr alleine bekämpfen – Macron hat andere Länder um Hilfe gebeten.
Frankreich stehe unter „hoher Spannung“, erklärte Emmanuel Macron. In einem Posting auf X gab er in der Nacht auf Freitag bekannt, dass er die Europäische Union um Hilfe gebeten habe. Die Auslösung des europäischen Zivilschutzmechanismus sei beantragt worden.
„Erhalten bald Hilfe“
Er kündigte an, dass Frankreich in Kürze Verstärkung in Form von zwei kroatischen Canadair-Löschflugzeugen, zwei portugiesischen Air-Tractor-Löschflugzeugen sowie zwei tschechischen und slowakischen Black-Hawk-Schwerhubschraubern erhalten werde.
„Wertvolle Stütze“
„Diese konkrete, schnelle und einsatzbereite Solidarität ist in dieser schwierigen Zeit eine wertvolle Stütze“, schrieb Macron auf X. Seine Gedanken seien bei den Feuerwehrleuten und den Rettungskräften, „die unermüdlich an der Front gegen die Flammen kämpfen. Ihr Mut verdient großen Respekt.“
Gleichzeitig warnte der französische Präsident, die Menschen sollten höchst wachsam sein. „Jede Geste zählt, um unser Leben, unsere Häuser, unsere Wälder und unsere Landschaften zu schützen.“
Über 12.000 Brandausbrüche seit Beginn des Jahres
Der Brand ist am Mittwoch im Südwesten Frankreichs ausgebrochen. Mittlerweile hat das Feuer rund 4800 Hektar Land zerstört, berichtete „La Provence“. Knapp 20.000 Menschen mussten im Raum Lège-Cap-Ferret evakuiert werden. Gleichzeitig brachen auch im Département Landes und in der Region Var in Südostfrankreich Brände aus. Laut Regierungsangaben sind seit Jänner mehr als 12.500 Brände ausgebrochen.
Brände wüten auch in Spanien
In den vergangenen Tagen sind in Spanien zahlreiche Brände ausgebrochen. Vor allem ein außer Kontrolle geratener Waldbrand westlich von Madrid hält Einsatzkräfte in Atem. Am Donnerstag wurde deshalb für 3500 Menschen eine Evakuierung angeordnet. Bereits am Vortag hatten die Behörden in Gemeinden südwestlich der spanischen Hauptstadt wegen eines weiteren Brandes Evakuierungen verfügt. Insgesamt mussten rings um Madrid mehr als 10.000 Menschen ihre Häuser verlassen. Durch Waldbrände sind in Spanien in diesem Jahr bereits 125.000 Hektar Land verbrannt.
Italien kämpft ebenfalls gegen Feuer
Besonders im Süden Italiens wüten ebenfalls mehrere Brände. Vor allem auf Sizilien ist die Lage kritisch. Starker Wind erschwerte das Löschen der Flammen. Ein Feuerwehrmann kam sogar bei Löscharbeiten ums Leben.
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