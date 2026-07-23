Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überfall in Regensburg

Mann bei Messerattacke in einer Bank getötet

Ausland
23.07.2026 17:47
In Regensburg ist ein Mann in einer Bank attackiert worden und gestorben (Symbolbild).
In Regensburg ist ein Mann in einer Bank attackiert worden und gestorben (Symbolbild).(Bild: U. J. Alexander - stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Schreckliche Szenen ereigneten sich am Donnerstag in einer Bankfiliale in Regensburg (Bayern): Ein Mann wollte offenbar die Bank überfallen und ging mit einem Messer auf einen anderen los. Das Opfer wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber wenig später.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

„Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann. Wir gehen aktuell von einem Einzeltäter aus“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls. Zunächst war noch von einer Geiselnahme die Rede gewesen. Später war aber unklar, inwieweit die Menschen im Gebäude in der Gewalt des Täters waren. Auch die genaue Zahl war zunächst nicht bekannt.

Die Polizei und Rettung waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sowohl ein Hubschrauber als auch das Spezialeinsatzkommando wurden alarmiert. Der Bereich um die Bankfiliale wurde weiträumig abgesperrt, die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, die Umgebung rund um den Tatort weiträumig zu meiden. Die betroffene Bankfiliale befindet sich im Erdgeschoss eines großen Gebäudekomplexes, in den darüberliegenden Stockwerken sind Wohnungen.

Was das Motiv des Täters ist, blieb zunächst unklar. Es seien noch keine Forderungen eingegangen, sagte die Polizeisprecherin.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
23.07.2026 17:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf