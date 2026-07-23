Überfall in Regensburg
Mann bei Messerattacke in einer Bank getötet
Schreckliche Szenen ereigneten sich am Donnerstag in einer Bankfiliale in Regensburg (Bayern): Ein Mann wollte offenbar die Bank überfallen und ging mit einem Messer auf einen anderen los. Das Opfer wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, starb dort aber wenig später.
„Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann. Wir gehen aktuell von einem Einzeltäter aus“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls. Zunächst war noch von einer Geiselnahme die Rede gewesen. Später war aber unklar, inwieweit die Menschen im Gebäude in der Gewalt des Täters waren. Auch die genaue Zahl war zunächst nicht bekannt.
Die Polizei und Rettung waren mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sowohl ein Hubschrauber als auch das Spezialeinsatzkommando wurden alarmiert. Der Bereich um die Bankfiliale wurde weiträumig abgesperrt, die Bevölkerung wurde dazu aufgerufen, die Umgebung rund um den Tatort weiträumig zu meiden. Die betroffene Bankfiliale befindet sich im Erdgeschoss eines großen Gebäudekomplexes, in den darüberliegenden Stockwerken sind Wohnungen.
Was das Motiv des Täters ist, blieb zunächst unklar. Es seien noch keine Forderungen eingegangen, sagte die Polizeisprecherin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.