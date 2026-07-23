Mann bei Messerattacke in einer Bank getötet

„Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um einen Mann. Wir gehen aktuell von einem Einzeltäter aus“, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag. Ermittelt werde wegen eines Tötungsdelikts und eines Raubüberfalls. Zunächst war noch von einer Geiselnahme die Rede gewesen. Später war aber unklar, inwieweit die Menschen im Gebäude in der Gewalt des Täters waren. Auch die genaue Zahl war zunächst nicht bekannt.